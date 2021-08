Verona, Di Francesco: “Inter tra le più forti, Dzeko da bollino rosso”

Le parole dell'allenatore degli scaligeri in conferenza stampa alla vigilia della gara del Bentegodi

Affrontare i nerazzurri non sarà facile per il suo Hellas: "L'Inter è una delle più forti, se non la più forte. Con il Genoa hanno dimostrato grande forza mentale. Mi hanno dato la sensazione di essere più liberi in determinati movimenti. È andato via Lukaku, ma è arrivato Dzeko che conosco e come dico io è uno da 'bollino rosso'. Sa essere finalizzatore, magari meno cecchino di altri ma più regista avanzato".