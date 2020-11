Verona, Dimarco: “Voglio togliermi soddisfazioni con questa maglia. Sogno la Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco, ex terzino dell’Inter oggi all’Hellas Verona, ha parlato così del momento della squadra veneta: “Juric ci fa lavorare sempre al massimo e ci permette tramite le idee e gli schemi di farci trovare pronti per qualunque tipo di avversario dobbiamo affrontare. Alla ripresa del campionato giocheremo contro il Sassuolo che sta facendo molto bene, vedremo se saremo all’altezza oppure no. L’obiettivo è sempre portare a casa i tre punti. L’Europa? Non ci pensiamo, dobbiamo essere concentrati partita dopo partita. A marzo vedremo la nostra posizione in classifica e quali saranno i nostri obiettivi. L’obiettivo personale è togliermi tante soddisfazioni con questa maglia. Devo seguire Juric e continuare a lavorare duramente per dare il massimo domenica dopo domenica. La Nazionale? Sarebbe un sogno”.