Gol di Djuric e Ngonge, il Verona batte 2-1 l’Empoli. Nel finale espulso Duda

Il Verona vince 2-1 in casa contro l'Empoli e conquista tre punti molto importanti in ottica salvezza. La squadra di Baroni sblocca il match subito al 3' con Djuric, bravo a staccare di testa sul corner di Duda.

Al 56' invece arriva il raddoppio firmato Ngonge. L'Empoli riapre il match al 64' con il neo entrato Zurkowski ma non trova il gol del pari. Nel finale viene espulso Duda per doppio giallo. Il Verona vince la sua quarta partita in campionato e aggancia l'Udinese a quota 17, l'Empoli resta penultimo a quota 13.