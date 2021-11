Serie A – Gol di Tameze nel recupero, il Verona batte l’Empoli: Tudor a -2 da Juve e Lazio

Grazie ad un gol di Tameze a tempo scaduto, il Verona batte 2-1 l'Empoli e sale al nono posto a 19 punti, a -2 dalla zona Europa

Grazie ad un gol di Tameze a tempo scaduto, il Verona batte 2-1 l'Empoli e sale al nono posto a 19 punti, a -2 dalla zona Europa e dal sesto posto occupato da Lazio, Fiorentina e Juventus. Gli scaligeri centrano la quinta vittoria in stagione, la terza nelle ultime cinque: apre le danze Barak in avvio di ripresa, mentre i toscani pareggiano al 67' con Romagnoli. Nel finale ci pensa l'ex Atalanta a trovare il gol-vittoria. Per l'Empoli, fermo a 16 punti, si tratta del settimo KO.