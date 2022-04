Verona, Ilic scherza: “Mondiali? Devo finire bene la stagione e… segnare ancora all’Inter”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Verona sulla possibilità di andare ai Mondiali con la Serbia e non solo

Tra le scoperte del Verona negli ultimi anni c'è Ivan Ilic. Il centrocampista serbo classe 2001 è stato scovato nelle giovanili del Manchester City e sta trovando continuità con la maglia del club scaligero. Ilic ha rilasciato un'intervista ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo percorso in gialloblù, dei Mondiali in Qatar e dell'eliminazione dell'Italia.