Verona-Inter, TS: “Il pareggio non sarebbe stato scandaloso. Correa? Montipò…”

L'analisi di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter per 3-1 contro il Verona: decisiva la doppietta di Correa

"Una doppietta all’esordio, come era successo tanti anni fa anche ad Alvaro Recoba. Joaquin Correa comincia la sua avventura nell’Inter come meglio non avrebbe potuto". È questo l'incipit di Tuttosport in merito alla prestazione maiuscola di Correa, capace di rompere l'equilibrio del Bentegodi con un sontuoso colpo di testa su cross di Darmian a 7' dalla fine, prima di bissare con un bel diagonale a tempo scaduto.

"Non inganni il 3-1 finale: i campioni d’Italia a 7’ dalla fine erano ancora incollati sul punteggio di parità. Con qualche recriminazione (in particolare un intervento sospetto di Hongla su Lautaro), ma non più di tanto: nel senso che il pareggio non era scandaloso, per quel che si era visto in campo", aggiunge poi il quotidiano che, su Correa, spartisce meriti e demeriti: "Due gol nei quali i meriti di Correa vanno spartiti con i demeriti del Verona: sia nei difensori, colpevoli di aver lasciato colpire l’argentino in tutta solitudine su un cross telefonato, sia nel portiere, un po’ troppo lento a reagire". L'Inter ha chiuso il mini-ciclo di due partite con 6 punti, 7 gol fatti (4 dei nuovi acquisti) e uno solo subito. "Non appare ancora una squadra definita, ma sa di volta in volta trovare la chiave per scardinare le difese avversarie. E, altro particolare non secondario, ha segnato sette gol in due partite. Vediamo chi riuscirà a stargli dietro".