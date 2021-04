Juric: “Gol annullato a Faraoni? Errore grande. Dimarco mi piace: dipende dal club”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Ivan Juric, allenatore del Verona, sul gol annullato a Faraoni a San Siro contro l'Inter

"In cinque partite non ha fatto nessun errore difensivo, è stato il nostro miglior difensore. Ha fatto errori prima, che magari sono stati coperti dai risultati. Abbiamo concluso che con lui, in fase di costruzione, guadagniamo più di quanto perdiamo. Come terzo a me piace molto: in questo momento capitano giocatori contro i quali può difendere e in fase di gioco fa bene. Lo vedo molto dentro, molto sereno, e mi auguro continui così. I molti 2000 in campo dipendono dalla società, non da me. Sono talenti che sarebbe perfetto fossero giocatori del Verona e ci lavori, poi ci vuole pazienza. Il talento ce l'hanno, e prima o poi saranno giocatori importanti. Sappiamo che sono tutti in prestito, tranne Udogie che deve migliorare tanto. Peccato che non siano giocatori nostri: per esserlo dovevi farlo prima o devi investire".