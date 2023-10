Il Napoli vince contro il Verona al Bentegodi e aggancia Juventus e Fiorentina in terza posizione: super Kvara

Grazie ad un gol di Politano e alla doppietta di Kvaratskhelia , il Napoli vince a Verona e aggancia Juve e Fiorentina a quota 17 punti in terza posizione, a -4 dal Milan e a -2 dall'Inter.

Al Verona non basta il gol di Lazovic al 60' per riaprire il match. I gialloblù collezionano la quinta sconfitta in nove gare, la quarta nelle ultime cinque.