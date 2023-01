Inter, sabato sera sfida al Verona: 63 i precedenti in Serie A, il bilancio

I nerazzurri, reduci dal pareggio contro il Monza e dall'affanoso passaggio del turno in Coppa Italia, affrontano gli scaligeri

Sabato 14 gennaio alle 20.45 andrà in scena la sfida numero 63 tra Inter e Hellas Verona in Serie A. Il bilancio racconta di 37 successi dei nerazzurri contro 4 degli scaligeri: completano il quadro 21 pareggi. L'Inter è imbattuta da 22 partite di Serie A contro il Verona: una striscia composta da 18 vittorie e 4 pareggi. In campionato i nerazzurri hanno realizzato 101 gol contro l'Hellas.