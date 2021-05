Verona, il rammarico di Juric: “Contro l’Inter persi punti in modo non giusto”

L'allenatore degli scaligeri è tornato sulla gara del Meazza dopo il pareggio con lo Spezia di ieri pomeriggio

Dopo l'1-1 di ieri pomeriggio tra Hellas Verona e Spezia, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Abbiamo concesso poco creando occasioni, nel finale abbiamo fatto male tecnicamente, errori che non ci stanno in Serie A. Questo è il mio rammarico. Io penso che ultimamente stiamo facendo bellissime partite. Oggi meno rispetto alle ultime partite, ma probabilmente se non hai l'acqua alla gola ci può essere un po' meno di fanatismo, che io però non noto in allenamento. Come contro la Lazio, o contro l'Inter: sono tutti punti persi in modo non giusto".