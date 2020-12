Solo un pareggio al Franchi tra la Fiorentina di Cesare Prandelli e il Verona di Ivan Juric: al rigore iniziale realizzato da Veloso ha infatti risposto Vlahovic sempre dal dischetto. Al termine del match Ivan Juric, tecnico del club veneto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rispondendo così alla domanda se i gialloblu dovessero recuperare qualcuno in attacco per la gara contro l’Inter di mercoledì: “Ci dobbiamo arrangiare così”, le sue brevi parole in merito.