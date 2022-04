SERIE A – Verona-Sampdoria finisce 1-1: a Caputo risponde Caprari

Buon punto per la squadra di Giampaolo in chiave salvezza

Finisce in pareggio il quarto anticipo della 34esima giornata di Serie A tra Verona-Sampdoria. Al Bentegodi i blucerchiati, in cerca di punti salvezza, trovano il vantaggio al 44' con Caputo che sbaglia il rigore, ma sulla ribattuta trova il gol. Nella ripresa il Verona spinge sull'acceleratore e trova il pari con Caprari. Un buon punto per la squadra di Giampaolo in chiave salvezza.