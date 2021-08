Verona, Simeone subito in campo contro l’Inter? Nuovi gol per Di Francesco

L'attaccante argentino ha lasciato il Cagliari: sarà il nuovo riferimento offensivo della formazione gialloblu

L'Inter non è la sola squadra di Serie A ad essersi rinforzata con un attaccante argentino: lo stesso discorso vale anche per il Verona. Se i nerazzurri potranno contare su Joaquin Correa, gli scaligeri hanno accolto Giovanni Simeone: l'ormai ex Cagliari si è subito messo a disposizione di Di Francesco, ed è stato convocato per la gara di questa sera. Da non escludere, secondo il Corriere dello Sport, che possa già fare il suo debutto con la nuova maglia: "Il botto arriva a poche ore dalla prova del fuoco, quella contro i campioni d'Italia: il Verona affronta l'Inter con un Simeone in più. Il Cholito è già al lavoro coi nuovi compagni, a poche ore dall'ufficialità del suo trasferimento. «E' difficile che giochi subito, ma sarà convocato», assicura Eusebio Di Francesco che si ritrova in casa un patrimonio di gol".