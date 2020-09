Serie A, Verona-Udinese 1-0: decide Favilli, 90 minuti per Dimarco

Con una rete di Andrea Favilli il Verona supera l’Udinese e si aggiudica la sfida valida per il secondo turno di Serie A. Dopo quella a tavolino contro la Roma per il caso Diawara, la squadra di Juric conquista la seconda vittoria consecutiva e vola a quota sei punti in classifica.

A decidere l’incontro una rete dell’ex Genoa, che al 40′ del primo tempo ha preso il posto dell’infortunato Samuel Di Carmine mentre nella ripresa ha firmato con il destro il gol dell’1-0. 90 minuti per Federico Dimarco, laterale mancino di proprietà dell’Inter, mentre il neo arrivato ed ex nerazzurro Salcedo è rimasto in panchina.