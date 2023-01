Verona, Zaffaroni: “Ottima partita, peccato per il gol a freddo. Da piccolo tifavo Inter e…”

"Abbiamo fatto un'ottima partita a parte il gol a freddo, abbiamo fatto bene quello che avevamo previsto tenendo bene con una squadra importante come l'Inter. Abbiamo avuto anche occasioni potenziali, dobbiamo crescere di qualità. Non li abbiamo fatti giocare come avevamo previsto, siamo soddisfatti ma dobbiamo crescere in certi aspetti per portare a casa punti in queste partite. Abbiamo dovuto recuperare fiducia e autostima, con così tante sconfitte vengono a mancare queste cose, ossia la base su cui costruire qualsiasi cosa. Gli ultimi risultati hanno restituito un po' di fiducia, dobbiamo continuare così su questa strada con la fiducia di poter raggiungere questo grande obiettivo"