Zenga: “Skriniar importante per l’Inter. Riflette sul rinnovo: la vedo così…”

«L'Inter ha avuto un piccolo vantaggio in questo periodo. Ha sempre giocato a San Siro o vicino, come è successo a Monza. Il Milan invece è andato a Lecce in trasferta. In virtù della finale di Supercoppa, la squadra nerazzurra ha potuto recuperare più facilmente senza trasferte lunghe, è un piccolo vantaggio».Walter Zenga, su Skysport, ha parlato del momento della squadra di Inzaghi anche in vista della partita di mercoledì sera.