Verratti: “Addio al PSG? Non rientravo nei piani e l’ho accettato. Il club…”

L'addio al PSG è arrivato a settembre, quando il mercato europeo era chiuso e quello arabo gli ha fatto arrivare una proposta che non poteva rifiutare. Marco Verratti è un giocatore dell'Al-Arabi e il divorzio dal club parigino aveva fatto molto rumore. Lui però, in un'intervista a L'Equipe calma le acqua e sottolinea che i rapporti con il club parigino sono buonissimi.

«Vivrò qui tutta la vita. La mia famiglia, i miei figli, sono rimasti qui. Quando ho giorni liberi, torno. Almeno verrò a vedere le partite. Mi piacerebbe vedere il PSG vincere questa Champions League. Quando è ripartita la stagione, mi è stato detto che non ero nei piani. Ho accettato le conseguenze. Sono così. Il PSG mi ha dato tutto ciò che potevo sognare. Il calcio per me è sempre rimasto un gioco, ma la società mi ha offerto l'opportunità di vivere ai massimi livelli qualcosa che avrei fatto con i miei amici.... Questo è ciò di cui sarò sempre grato e non creerò mai problemi al club. Nel calcio le cose evolvono. Ho giocato lì per undici anni, forse vogliono fare qualcos'altro. La cosa più importante è che partiamo in buoni rapporti», ha sottolineato il centrocampista italiano.