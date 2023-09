Libero – Lo strano caso di Verratti: dal Psg al Qatar e mai in Serie A

Dopo undici stagioni Marco Verratti è a un passo dal lasciare il Paris Saint-Germain. Salvo colpi di scena il centrocampista lascerà il club dell'emiro del Qatar per trasferirsi all'Al Arabi. Un'operazione da 50 milioni di euro per le casse del Psg che ieri ha escluso il centrocampista pure dalla lista Champions. "In Serie A mai lo abbiamo visto e mai lo vedremo. Guadagnerà 50 milioni di euro annui che sbiancano il vecchio contratto con il Psg di “appena” 14,5 milioni a stagione. Nasser Al-Khelaifi lo ha ceduto per una sessantina di milioni e il ragazzo, estromesso anche da Spalletti nella nuova nazionale, sarà un perno dell’Al-Arabi", sottolinea Libero.

"Lontano da tutto e da tutti cercherà di dimenticare un 2023 non certamente scintillante dove ha perso tutto: Champions, posto in nazionale, la fiducia dell’allenatore del Psg e anche dei tifosi del Psg che non dimenticano certe sue notti parigine stile dolce vita, tra arresti per guida in stato di ubriachezza e altro. Il piccolo grande playmaker ha deciso di scegliersi una nuova vita da giocatore e di sparire dal calcio che conta, quello europeo dove era un talento puro. Verratti sarà da domani più ricco, molto più ricco ma calcisticamente più povero, molto più povero".