Verso Inter-Milan, Lautaro favorito su Sanchez: il Toro dal 1′ con Dzeko

A tre giorni dal derby aumentano le chance di Lautaro Martinez di partire dal 1' in coppia con Dzeko

A tre giorni dal derby, aumentano le chance di Lautaro Martinez di partire dal 1' in coppia con Dzeko. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Toro, protagonista con l'Argentina, tornerà stasera e domani si allenerà con la squadra. Discorso diverso per Alexis Sanchez che tornerà in Italia domani e si allenerà con i compagni soltanto venerdì.