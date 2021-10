Verso Inter-Sheriff: Lautaro e Calhanoglu tornano titolari. Ballottaggio a sinistra

I nerazzurri, dopo la sconfitta in campionato con la Lazio, devono ora pensare alla decisiva sfida di Champions Legue

Non c'è tempo per recriminare sulla sconfitta con la Lazio: per l'Inter di Simone Inzaghi è già tempo di pensare alla sfida di Champions League contro lo Sheriff, determinante per sperare ancora nel passaggio del turno. Per l'occasione il tecnico nerazzurro potrebbe operare diversi cambi di formazione, come scrive il Corriere dello Sport: