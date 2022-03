Le rivali – Verso Juventus-Inter, Allegri sorride: recuperano Alex Sandro, Vlahovic e Zakaria

In vista di Juventus-Inter, Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, potrà contare sui recuperi di Alex Sandro, Vlahovic e Sakaria

"Allegri domani ritroverà molti nazionali e soprattutto metterà alla prova il recupero degli infortunati: è atteso infatti il primo test in gruppo per Alex Sandro, Vlahovic e Zakaria, ancora ieri a parte. Tutti e tre, però, dovrebbero tornare a disposizione per la gara con l’Inter e in particolare il centravanti serbo, che a differenza degli altri due ha solo alleggerito i carichi di lavoro nell’ultima settimana per prevenire un infortunio e non per curarlo".