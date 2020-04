GdS – Inter, la Roma fa sul serio per Vertonghen: i giallorossi ci riprovano, ma Lukaku…

Tra i calciatori più richiesti in vista del prossimo mercato estivo c’è sicuramente Jan Vertonghen. Il contratto che lega il difensore belga al Tottenham scadrà il prossimo 30 giugno e il calciatore non è intenzionato a proseguire la sua avventura negli Spurs.

L’Inter segue da tempo il calciatore e valuta il suo arrivo a parametro zero: come riferisce La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non sono gli unici che in Italia si sono messi sulle tracce di Vertonghen. Il 32enne piace molto alla Roma, che – dopo aver trattato la scorsa estate ed essersi arresa davanti alle richieste del Tottenham – è alla ricerca del sostituto di Smalling.

Il quotidiano rivela: “Lukaku, suo compagno di nazionale, sembra che stia spingendo parecchio per convincerlo ad accettare la corte dei nerazzurri“. Un’arma che l’Inter vuole sfruttare per poter arrivare a Vertonghen e battere la concorrenza.