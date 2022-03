Vestergaard: “Eriksen? Bello averlo con noi. Giocare in nazionale è tutto per lui”

Le parole del centrale danese: "Eriksen? È una parte importante della storia del calcio danese e del nostro sviluppo negli ultimi anni"

Intervenuto ai microfoni di NOS, Jannik Vestergaard, centrale della Danimarca, ha parlato così del ritorno in nazionale di Christian Eriksen: "Con Christian qui, stiamo meglio. Lo conosco da 15 anni, metà della mia vita. È una parte importante della storia del calcio danese e del nostro sviluppo negli ultimi anni. So che giocare per la Danimarca è tutto per lui. Sul campo è importante, ma è davvero bello averlo con noi".