Vezzali: “Con il nuovo protocollo procedure uniformi per tutte le ASL”

Cosi la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, dopo l'ok della Conferenza Stato-Regioni al protocollo anti-Covid

"Grazie al lavoro di squadra con i ministri Gelmini e Speranza e col presidente Fedriga si e' giunti ad un documento che prevede una procedura uniforme per tutte le Asl e quindi garantisce il corretto e regolare svolgimento dei campionati". Cosi la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, dopo l'ok della Conferenza Stato-Regioni al protocollo anti-Covid. "In attesa delle valutazioni del Cts - prosegue - esprimo soddisfazione per un risultato importante raggiunto con l'ascolto delle esigenze del mondo dello sport, tramite le federazioni, che ha dato una risposta rapida a una esigenza emersa dalle criticità di questi giorni".