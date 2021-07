Vezzali: “In zona bianca pubblico al 75% per eventi all’aperto, 50% al chiuso”

La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport svela la sua proposta per quanto riguarda la presenza del pubblico

Valentina Vezzali, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook poco prima della partenza per Tokyo ha parlato anche della questione legata al pubblico negli stadi:

"Sono in partenza per Tokyo dove domani inizieranno i Giochi Olimpici. Prima di partire, ho proposto alla cabina di regia di prevedere, per gli eventi sportivi in zona bianca, il 75% della capienza per gli impianti all'aperto ed il 50% per quelli al chiuso. Nelle zone gialle, invece, ho proposto di superare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso, seppure consapevole dell'esigenza di continuare a mantenere alta la soglia di prudenza e di cautela".