Vezzali: “Aiuti al calcio, ma la crisi c’è da prima del Covid. Serve provvedimento sugli stadi”

A Il Sole 24 Ore, Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha tracciato un ulteriore quadro della situazione del calcio in Italia

AIUTI - "Riguardo al calcio siamo intervenuti, pur nelle oggettive e gravi difficoltà del momento con il credito d'imposta del 50% sulle sponsorizzazioni e con i ristori sui tamponi e altre spese sanitarie. Lo sport, e il calcio, non devono però dimenticare come la crisi sia antecedente al Covid. Non si possono solo invocare aiuti di Stato. Per un reale cambio di passo, c’è bisogno che anche il calcio cominci a correre".