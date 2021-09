Vezzali: “Stadi? Vogliamo arrivare il prima possibile al 100% della capienza”

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, è tornata a parlare dell’affluenza dei tifosi negli stadi italiani

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, è tornata a parlare dell’affluenza dei tifosi negli stadi. Queste le sue dichiarazioni - riportate da Calcio e Finanza - nel suo intervento al Consiglio nazionale del Coni in corso al Foro Italico a Roma: “Mi sto impegnando per aumentare la capienza degli impianti sportivi. Il 35% di quelli al chiuso e il 50% per quelli all’aperto rappresentano solo un punto di partenza per arrivare il prima possibile a una capienza del 100%, ovviamente tenendo conto della situazione epidemiologica”.