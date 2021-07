Inter, futuro in Serie C per Vezzoni: accordo a un passo con la Pro Patria

Il duttile centrocampista argentino, classe 2001, si appresta a vivere la sua prima stagione tra i professionisti

Prima esperienza tra i professionisti in arrivo per Franco Vezzoni: il centrocampista argentino dell'Inter, classe 2001, nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Pro Patria, club militante in Serie C. Arrivato in Italia nel gennaio del 2018 grazie a una intuizione di Javier Zanetti, nell'ultima stagione Vezzoni è stato uno dei leader della Primavera nerazzurra, con cui ha disputato ben 29 presenze, collezionando anche 4 convocazioni in Prima Squadra (senza però trovare l'esordio).