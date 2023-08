Sommer, la fumata bianca tarda ad arrivare. Inter, viaggia spedita la trattativa per Scamacca

"La fumata bianca, invece, tarda ad arrivare per Yann Sommer (34). I diretti interessati lasciano intendere che l’affare si farà, ma intanto il portiere scende in campo da titolare nell’amichevole di lusso del suo Bayern Monaco contro il Liverpool: un chiaro segnale che manchi ancora qualcosa per la chiusura. Viaggia spedita, intanto, la trattativa con il West Ham per Gianluca Scamacca (24), individuato come profilo perfetto per l’attacco di Simone Inzaghi", aggiunge il quotidiano.