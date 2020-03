Rinviato il torneo di Viareggio, Palagi: “La priorità è la salute di tutti”

Il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi ha annunciato che a causa del coronavirus, la 72/a edizione della Viareggio Cup è stata sospesa fino a nuova data da definire. Si tratta di una decisione forzata, è stato spiegato, visto anche il decreto del Governo che impone fino al 2 aprile lo svolgimento di manifestazioni a porte chiuse ed è per questo motivo. Ma anche in attesa di capire la reale situazione sanitaria, che l’organizzazione del torneo internazionale di calcio ha deciso di sospendere lo svolgimento dell’evento. Il presidente Palagi ha tenuto a sottolineare che “la priorità è la salute di tutti. Adesso ci sarà da verificare quando potranno esserci le date per poter disputare la manifestazione”.

(ANSA)