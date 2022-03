Vicario: “Handanovic il mio idolo. Ecco cosa gli ho detto. Ho rotto le scatole a…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario svela che il suo idolo è il portiere nerazzurro

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario spende belle parole per il suo idolo, Samir Handanovic. "Ho debuttato in Serie A contro di lui, Cagliari-Inter a San Siro, aprile 2021. Incredibile. All’andata l’ho incontrato e abbiamo chiacchierato un po'. ‘Sai che sei stato il mio idolo?’, gli ho detto. ‘E che andavo allo stadio con mio padre solo per vederti?’. Ho anche la sua maglia. Prima della partita ho tartassato Orlandoni, preparatore dei portieri dell’Inter. Gli ho rotto le scatole tutta la settimana, ma ne è valsa la pena".