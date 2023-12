Tarozzi: “Lecce in partita, ma l’Inter ha tante soluzioni. E la magia di Arnautovic…”

«Il Lecce è una squadra giovane, abbiamo lottato contro una squadra di tre anni e mezzo più avanti. Giocare contro queste squadre è complicato ma siamo soddisfatti della prestazione. Abbiamo cercato di prenderli alti, ma l'individualità nelle giocate ha spostato la gara dalla loro parte. Abbiamo cercato di limitarli ma loro hanno prodotto tanto. Hanno un centrocampo di grande qualità e abbiamo cercato di mettere in campo le stesse qualità tecniche, ma hanno avuto la meglio loro. Vedendo le ultime gare dell'Inter siamo tra quelle che hanno prodotto di più, anche in Coppa Italia l'Inter ha prodotto di più del Bologna anche se poi hanno vinto gli avversari. Noi dobbiamo sfruttare di più le occasioni e se non sfrutti quelle poche che i nerazzurri ti concedono non puoi farcela. L'abbiamo giocata nel modo in cui pensavamo di fare. D'Aversa voleva esserci, ci teneva tanto. E toccata a me essere in panchina in questo stadio meraviglioso», ha sottolineato.