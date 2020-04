Inter, come vice Handanovic resta calda la pista che porta a Sepe: tutto dipenderà da…

Una dei nomi caldi per il ruolo di vice Handanovic nella prossima stagione è quello di Luigi Sepe: il portiere del Parma è molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra, in particolar modo per la sua precedente esperienza con il medesimo ruolo in una big come il Napoli. Molto, secondo Tuttosport, dipenderà dal futuro di Ionut Radu: “Marotta e Conte potrebbero decidere di promuovere Radu a vice Handanovic, tenendolo quindi ad Appiano a studiare alle spalle del capitano, oppure prestarlo di nuovo per fargli maturare esperienza. La terza via? Cederlo per arrivare magari a un altro “dodicesimo”. In questo senso bisogna tenere sempre calda la candidatura proprio di Sepe, che ai tempi del Napoli ha già vissuto un esperienza da secondo ad alto livello“.