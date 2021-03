Vidal accelera e vuole mettere la sua firma. C’è una data per il suo rientro

Il centrocampista dell'Inter, operatosi al ginocchio sinistro, vuole accorciare i tempi ed essere pronto per la fase calda della stagione

"Un’annata per il cileno tutt’altro che facile anche per le sollecitazione chieste a lui da Conte che, nella prima parte di stagione, l’aveva fatto giocare a perdifiato perché non voleva perdere la sua leadership in campo. Questo ha portato a qualche cortocircuito (soprattutto in Champions, tra Mönchengladbach e Real) e pure a qualche scintilla tra i due però Vidal ha spesso giocato sugli acciacchi", spiega Tuttosport.