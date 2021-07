Inter, Vidal in Argentina? C’è un problema. “Dalbert? Non si esclude che…”

Il punto sui due esuberi che il club nerazzurro sta cercando di piazzare per incassare e alleggerire il bilancio

Ufficializzata la cessione di Hakimi, ora l'Inter è al lavoro per piazzare i suoi esuberi per poter incassare qualcosina e per alleggerire il bilancio. Questo il punto sul futuro di due calciatori ormai fuori dal progetto tecnico: "Dall’Argentina si vocifera di una chiamata del Boca all’agente di Vidal. Ma il problema resta quello espresso da Santiago Banos , il presidente del Club America – altra società accostata al cileno – che in esclusiva a TuttoSport aveva sottolineato «l’onerosità dell’operazione». In stallo la situazione di Dalbert, corteggiato da Trabzonspor e CSKA, e per il quale non si escludono nuove possibili destinazioni".