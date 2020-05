MD – Vidal, per il Barcellona non c’è stata alcuna svalutazione: vale almeno 15 milioni

Tra i tanti nomi accostati all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro con il Barcellona c’è quello di Arturo Vidal, autentico pallino di Antonio Conte: la dirigenza nerazzurra non sembra patricolarmente attratta dall’idea, e accetterebbe solamente se la trattativa per il centrocampista cileno (in scadenza di contratto il prossimo giugno) fosse slegata da quella per l’attaccante argentino.

Eppure, nonostante questa particolare situazione contrattuale, il club blaugrana non intende fare regali: secono il Mundo Deportivo, i catalani ritengono che il cartellino di Vidal non si sia svalutato rispetto a due estati fa, quando versarono nelle casse del Bayern Monaco 18 milioni di euro. Anzi, il valore del giocatore sarebbe cresciuto: per questo contano di incassare almeno 15 milioni. Obiettivo difficile da raggiungere, con una scadenza così vicina.