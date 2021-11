“Il mio centrocampo è un meme vivente”: Vidal tagga Brozovic e Barella e se la ride

Spettacolari in campo, ma anche fuori. Se c'è una cosa che i centrocampisti dell'Inter sanno fare è non deludere mai

Spettacolari in campo, ma anche fuori. Se c'è una cosa che i centrocampisti dell'Inter sanno fare è non deludere mai. Con la maglietta nerazzurra addosso, grazie a prestazioni impressionanti, ma anche sui social, dove sono veri e propri idoli dei tifosi interisti. Arturo Vidal, che di recente ha acquistato una Panda, si è unito alla compagnia di Brozovic e Barella, che sui social sono veri e propri totem. E, prendendo una foto che circola sul web in cui li ritrae tutti e tre, ha taggato i compagni di reparto, scrivendo: "Buon venerdì a tutti", con tanto di risate. Ecco il post: