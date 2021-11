Nazionali, Vidal esce in barella. Allarme rientrato: ecco cosa sa l’Inter

A Skysport le indicazioni sulle condizioni del calciatore cileno: nessun problema per lui che ha avuto un problema sul campo

È uscito in barella dopo la partita contro il Paraguay vinta dal Cile. Vidal ha fatto preoccupare i tifosi nerazzurri ma - da quanto risulta all'Inter - spiegano a Skysport - il giocatore non ha nulla e sta bene, avrebbe rassicurato sulle sue condizioni. Ha giocato 84 minuti e 90 minuti li ha giocati Sanchez, connazionale.

Hanno giocato anche, con le loro rispettive Nazionali, Skriniar e poi Perisic e Brozovic. Il centrocampista è rimasto in campo per un tempo. Questa notte, dopo l'Italia, in campo l'Argentina. Alla Pinetina sono rimasti in 11. Marotta e Baccin erano nel centro sportivo di Appiano Gentile.