Vidal freme per tornare, ma l’Inter predica calma. E Conte ha una convinzione

Prosegue il programma di recupero per Arturo Vidal: il centrocampista cileno si è allenato anche nel giorno di riposo per recuperare quanto prima dall'operazione al ginocchio del 12 marzo, e le prime sensazioni sono positive. L'Inter , tuttavia, predica calma, come scrive il Corriere dello Sport: "Conte non ha necessità di forzare i tempi visto che Eriksen si è preso una maglia da titolare e nella sosta Gagliardini è rimasto ad Appiano a migliorare la sua condizione. Vidal, dunque, ha tutto il tempo per tornare ad essere... Vidal perché il tecnico è convinto che, se riuscirà a recuperare la brillantezza che non ha quasi mai mostrato a causa dei dolori al ginocchio, nel finale di stagione il suo pupillo potrà recitare un ruolo importante. Partendo dalla panchina o giocando dal 1'. Ora però è fondamentale evitare complicazioni o ricadute".