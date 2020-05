EDICOLA TS – Vidal-Inter, Conte in pressing: riprende quota la trattativa per il cileno

“Vidal-Inter. Conte in pressing: riprende quota la trattativa per il cileno”. La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 9 maggio 2020 parla così del calciomercato, anticipando come ci siano già le prime mosse: “Il mercato è già ripartito”, il titolo del quotidiano torinese che accosta Pogba alla Juventus: “Via libera Real, palla a Paul”. In taglio alto, invece, spazio al tema della ripresa del campionato: “Una zampa sulla Serie A. La sottosegretaria alla Salute apre: ‘Con i dati ok, valutiamo la ripresa del campionato'”.