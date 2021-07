Vidal smentisce il nuovo flirt: “Con Daniella bella amicizia. Chi scrive falsità…”

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile relazione tra Arturo Vidal e una giornalista sportiva, Daniella Duran. Oggi arriva la smentita

"In un mondo che ci mette sempre più a dura prova, un valore che non dobbiamo perdere è il rispetto per gli altri. Pubblicare delle falsità su relazioni inesistenti non solo è una mancanza di rispetto ma anche provoca effetti negativi. Con Daniella Durand abbiamo una bella amicizia e indiscrezioni su una possibile relazione di altro tipo sono falsità. Prima di inventare cose così, per favore pensate al danno che provoca alle persone coinvolte e alle rispettive famiglie".