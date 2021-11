In Cile: “Vidal essenziale a centrocampo. Sanchez? Non una grande partita ma…”

Il giudizio de La Tercera sulla prestazione dei due calciatori dell'Inter nella gara della notte contro il Paraguay

Importante vittoria nella notte per il Cile, che grazie ai tre punti conquistati contro il Paraguay, si rilancia per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Questo il commento de La Tercera sulla prestazione di Arturo Vidal: "E'mancato molto all'inizio della partita, ma con il passare dei minuti ha acquisito risalto. Ha causato il primo giallo ad Albirroja (Morel). Al 55' stava per sbloccare il risultato con un gran tiro dalla distanza. Da qui è nato il calcio d'angolo che ha portato al gol. Essenziale a centrocampo".