Vidal, Inter vuole andargli incontro: “Un fattore può agevolare l’uscita”

Il cileno, con il suo ingaggio da 6,5 milioni netti fino a giugno del prossimo anno, è la principale zavorra nell’ottica del contenimento dei costi

C'è un nodo, pesante, in casa Inter che va sciolto in tempi brevi: quello legato al futuro di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno pesa molto a bilancio e non rientra tra le prime scelte di Simone Inzaghi, ma ad oggi non sono arrivate offerte concrete per portarlo via da Milano. Questo il punto da La Gazzetta dello Sport: "Il cileno, con il suo ingaggio da 6,5 milioni netti fino a giugno del prossimo anno, è la principale zavorra nell’ottica del contenimento dei costi. Il problema è che per il centrocampista non si è fatto avanti nessuno, quantomeno in maniera convinta.