Inter, Vidal e altri 5 in uscita. “Arturo vorrebbe restare: due possibili soluzioni”

Arturo Vidal rientra tra i giocatori che l'Inter ha messo sul mercato per tentare di far respirare il bilancio

"Per la fascia destra mirino su Dumfries ed Emerso Royal. In uscita rimangono anche Perisic, Lazaro (si è infortunato, il suo Europeo è già finito), Dalbert, Nainggolan, Joao Mario (in Portogallo danno per saltata la trattativa con lo Sporting Lisbona; si aspettano ora Villarreal e Nizza) e Vidal", evidenzia infatti l'edizione odierna di Tuttosport. Per il cileno, soprattutto, l'ingaggio da 6,5 mln netti a stagione è troppo pesante. L'ex Barça vorrebbe rimanere a Milano ma in Cile ipotizzano un futuro in Sudamerica o in Asia.