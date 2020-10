Condò: “Inter, punto nervoso. Vidal non ha fatto espellere solo Immobile, ma anche Sensi”

Paolo Condò, nel suo editoriale per Repubblica, ha parlato del discusso episodio dell’espulsione di Ciro Immobile, causato da una provocazione di Arturo Vidal in occasione di Lazio-Inter di ieri pomeriggio: “Ieri l’Inter ha preso un punto molto nervoso all’Olimpico/Lazio, dove l’anno scorso aveva perso una gara simile, a proposito di slalom paralleli. Un solo appunto, a Vidal: accentuando in quel modo il colpo ricevuto, non ha fatto espellere solo Immobile, ma anche Sensi“.