Vidal ha già dimostrato di tenere all’Inter: ingaggio tagliato, ora serve una conferma

Arturo Vidal si è finalmente sbloccato: il centrocampista cileno, in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Inter, e la speranza (sua, di Conte e di tutto il mondo nerazzurro) è che possa ora dare il contributo che tutti si aspettano. L’occasione per confermarsi arriva già domenica, quando affronterà la sua ex squadra: la Juventus.

Così scrive il Corriere dello Sport: “Ne aveva bisogno Re Artù. Non tanto perché dubitasse delle sue qualità, ma perché aveva la necessità di lanciare un messaggio a tutti coloro che già lo avevano bollato come un acquisto sbagliato. Tra questi non c’è sicuramente Conte che lo ha pungolato dopo la gara contro il Crotone, ma ha una fiducia smisurata nel suo “allievo”. Vidal ha già dimostrato di tenere alla maglia nerazzurra, quanto fortemente ha voluto indossarla: ha accettato per la stagione attuale di guadagnare 5 milioni lordi ovvero al netto meno della metà rispetto a quanto avrebbe percepito se fosse rimasto in Catalogna. La cifra, che beneficia anche di una tassazione agevolata, salirà nelle prossime stagioni, ma intanto il sacrificio nel 2020-21, per venire incontro alle richieste del club, lo ha fatto“.