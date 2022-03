Vidal, futuro al Flamengo. “Inter infastidita dall’atteggiamento di Arturo tanto che…”

L'avventura di Arturo Vidal all'Inter sembra essere giunta al capolinea. Il cileno, da tempo, sta lanciando segnali al Flamengo

L'avventura di Arturo Vidal all'Inter sembra essere giunta al capolinea. Il cileno, da tempo, sta lanciando segnali al Flamengo, tra dichiarazioni e post social che hanno creato ampio dibattito. "Il tempismo di alcune parole o foto pubblicate sui propri profili, però, non sono piaciute in casa nerazzurra, tant’è vero che una decina di giorni fa la dirigenza nerazzurra ha deciso di multare il cileno per un’intervista non autorizza a “Tnt Sport”", spiega Tuttosport che rimarca il fatto che l'Inter potrebbe pagare la penale per interrompere il contratto che lega Vidal al club nerazzurro fino al 2023.