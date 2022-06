Vidal a un passo dal Flamengo. Buonuscita? L’Inter chiede lo sconto al cileno

Per risolvere il contratto del centrocampista l'Inter dovrebbe versare 4 milioni al cileno, il club nerazzurro prova a ridurre la cifra

"Le grandi manovre nerazzurre sono anche in uscita, in cui c’è da risparmiare sul monte ingaggi, come da indicazione societaria, per una cifra pari al 15% rispetto alla stagione appena conclusa. L’addio di Vidal darà una mano all’Inter, in questo senso. Il cileno guadagna circa 10 milioni di euro lordi, comprensivi dei benefici del Decreto Crescita. Il centrocampista, tramite il suo agente, è in trattativa con il Flamengo. Ha già detto no alle offerte dell’Al Rayyan, il suo desiderio è continuare in Brasile. La società brasiliana gli ha offerto un biennale, la trattativa è a buon punto, non manca molto per il sì", riporta La Gazzetta dello Sport.