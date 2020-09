Repubblica – Vidal, Inter disposta ad accollarsi indennizzo simbolico per il Barça

L’Inter è sempre più vicina ad Arturo Vidal. Il centrocampista ha trovato l’accordo con il Barcellona rinunciando all’ultimo anno di contratto coi blaugrana. Secondo Rac1, il cileno potrebbe già oggi partire in direzione Milano. Manca l’ultimo dettaglio: se il Barça lo farà partire a titolo gratuito o se chiederà, come fatto col Siviglia per Rakitic, un indennizzo simbolico (per il croato sono serviti 1,5 milioni di euro.

Per Repubblica “Uno sforzo che i nerazzurri sarebbero anche disposti ad accollarsi pur di regalare a Conte il centrocampista tanto desiderato. Intanto Vidal non figura nell’elenco dei giocatori convocati da Koeman per l’amichevole di oggi col Nastic”.