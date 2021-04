Inter, non convocati Vidal e Kolarov: ancora incertezza sui tempi di recupero

Il centrocampista cileno e il difensore serbo non hanno ancora recuperato dai rispettivi problemi fisici: saltano il Napoli

L'Inter di Antonio Conte affronta questa sera il Napoli di Gennaro Gattuso. Tra i nerazzurri mancheranno ancora una volta Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov che, come ribadito dal tecnico in conferenza stampa, non hanno ancora smaltito i proprio problemi fisici. Per entrambi, come scrive il Corriere dello Sport, rimane ancora incertezza sui tempi di recupero: "Non convocati Vidal e Kolarov. Il cileno sta lavorando per smaltire l'edema al ginocchio, mentre il serbo sente ancora fastidio alla schiena. Difficile che possano esserci per la trasferta di mercoledì a La Spezia".